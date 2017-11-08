Жертвы преступлений будут получать компенсацию от государства

Правительство утвердило Положение Межведомственной комиссии по государственной финансовой компенсации причинённого преступлением ущерба.

В состав Комиссии войдут три человека, представляющие Министерство юстиции, Министерство финансов, а также Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Комиссия будет рассматривать заявки потерпевших в течение 30 дней с момента их подачи, передаёт IPN.



Комиссия будет принимать решение о предоставлении государством финансовой компенсации и о ей размере. Комиссия также может отказать в предоставлении компенсацию или приостановить рассмотрение заявки. Рассмотрение может быть возобновлено в случае предоставления недостающих документов или устранения иной причины, приведшей к приостановке рассмотрения заявки. Решения Комиссии будут утверждаться приказом министра юстиции. Потенциальные получатели финансовой компенсации смогут обжаловать эти приказы в судебных инстанциях.



Закон о реабилитации жертв преступлений (от 29 июля 2016 года) предусматривает выплату за счёт средств государственного бюджета финансовой компенсации в размере 70 процентов от суммы рассчитанного ущерба, но не более 10 среднемесячных заработных плат по экономике по прогнозу на год, в котором жертва представила свою заявку. Государство будет предоставлять компенсацию​​ в том случае, если имеющиеся у правонарушителя средства недостаточны для возмещения причинённого им ущерба, или если ущерб не может быть возмещён из других источников, например, за счёт страховых выплат, пособий и т. д.