Рисунок Бритни Спирс продали на аукционе за 10 тысяч долларов

Певица Бритни Спирс приняла участие в благотворительном аукционе, который был посвящен жертвам недавней стрельбы в Лас-Вегасе. Артистка выставила на торги свой рисунок. На нем был изображен сад звезды. Картину приобрел пожилой поклонник Спирс за 10 тысяч долларов, сообщает Rolling Stone.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Бритни Спирс рисует картину, которую позднее выставит на аукционе. По словам артистки, цветы – это символ начала новой жизни.

Торги состоялись в Лас-Вегасе. В заключительной речи певица почтила память жертв стрельбы и назвала "Город грехов" своим вторым домом.

Рисунок Спирс купил бывший ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные с торгов, пошли в фонд помощи пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе, пишет vesti.ru

1 октября 64-летний Стивен Пэддок из окна своего номера в отеле Mandalay Bay открыл огонь по посетителям концерта кантри-музыки. Жертвами убийцы стали 59 человек, более пятисот получили ранения. Преступник успел застрелиться до того, как к нему в номер ворвался спецназ.