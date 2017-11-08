В ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай, проходящего с 8 по 10 ноября, американские и китайские компании подписали в Пекине 19 контрактов на общую сумму в девять миллиардов долларов, сообщает USA Today.
Как отмечает издание, не сообщается никаких подробностей о 19 соглашениях, подписанных на церемонии, в которой приняли участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян.
По словам Ван Яна, соглашения были всего лишь "разминкой" перед тем, как во время предстоящей встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будут заключены более крупные сделки, включая соглашения об экспорте природного газа и соевых бобов.
Одной из целей поездки Трампа в Китай является улучшение торговых отношений между КНР и США. "Устранение дисбаланса в торговле с Китаем является центральной темой совместных дискуссий между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином", - сказал агентству AFP министр торговли США Уилбур Росс.
Ожидается, что во время визита Трамп попросит Китай ограничить свои финансовые связи с Северной Кореей и соблюдать принятые ООН санкции в отношении КНДР, рассказал Reuters высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, президент США считает, что любые переговоры с Севером требуют сокращения угроз, прекращения провокаций и движения в сторону денуклеаризации и что без этих шагов не может быть достигнута договоренность.
Перед прибытием в Пекин Трамп произнес речь в Национальном собрании Южной Кореи и призвал Китай прекратить поддержку КНДР, крупнейшего торгового партнера Китая, передает newsru.com. Он сказал, что "всем ответственным странам" необходимо изолировать Пхеньян. "Мир не может мириться с угрозой режима-изгоя, который грозит ему ядерным уничтожением", - добавил Трамп.
Ожидается, что Трамп призовет Китай покупать больше американских товаров. На прошлой неделе он сказал, что дефицит торгового баланса США с Китаем - 347 миллиардов долларов в прошлом году.
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