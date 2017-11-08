Полиэтиленовый "спиртопровод" нашли на молдо-украинской границе

Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 м обнаружили вблизи села Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от Днестра.

Он был закопан на глубину 30 см. Обычно такие конструкции трубопроводов злоумышленники используют для незаконной транспортировки спирта через границу. В ходе дальнейших совместных мероприятий с участием представителей Пограничной полиции Молдовы, на этом же направлении было обнаружено еще 500 м трубопровода, проложенного с молдавского берега. Злоумышленники проложили трубопровод, но не успели его применить.

За последние пять лет пограничники Могилев-Подольского отряда "выловили" из Днестра более полутора десятка полиэтиленовых трубопроводов, а также обнаружили и изъяли более 99,5 тыс. литров спирта на 13 млн. гривен, передает Инфотаг.