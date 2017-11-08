Исследование: организм пациентов с синдромом хронической усталости истощен на клеточном уровне

У врачей нет никаких сомнений, что синдром хронической усталости – это болезнь, а не просто состояние, вызванное стрессом и большой нагрузкой. Обнаружены гены, увеличивающие риск развития этого заболевания, а также другие факторы, влияющие на его возникновение.

По подсчетам ученых сейчас в мире около 2,5% населения страдают этим синдромом, причем женщин он поражает чаще, чем мужчин. Эффективного способа лечения заболевания так и не придумано, пишет vesti.ru

Результаты недавних исследований в этой области, проведенные учеными из Университета Ньюкасла (Newcastle University), свидетельствуют о том, что у людей, страдающих синдромом хронической усталости, присутствуют серьезные изменения даже на клеточном уровне. В команду ученых входила Кара Томас (Cara Tomas), у которой диагностирован синдром хронической усталости. Она поясняет, что многие считают заболевание психическим или же просто одним из проявлений лени, что, в действительности, является большой ошибкой.

В ходе исследования ученые изучили лейкоциты, взятые у 35 здоровых людей и 52 пациентов с синдромом хронической усталости. Они помещали клетки в обычные или стрессовые и обращали внимание на метаболические процессы, происходящие в клетках. Их интересовало главным образом окислительное фосфорилирование и гликолиз – этапы клеточного дыхания, приводящие к синтезу молекул АТФ, источнику энергии в клетке.

Им удалось обнаружить, что мононуклеарные клетки периферической крови пациентов с синдромом хронической усталости работали иначе, чем эти же клетки здоровых людей. Оказалось, что такие клетки вырабатывали гораздо меньше энергии, чем контрольные. Даже в условиях, способствующих усилению выработки АТФ, они продуцировали в два раза меньше молекул, чем мононуклеарные клетки здоровых людей.

Это значит, что у пациентов с синдромом хронической усталости истощение наблюдается на клеточном уровне, что влияет на энергообмен. Организму таких людей просто неоткуда брать дополнительную энергию, необходимую для выполнения дел на работе и дома. Как диагностировать такое состояние и каким образом его лечить, еще предстоит выяснить.

Специалисты из США, тем временем, предлагают переименовать синдром хронической усталости в системную болезнь непереносимости напряжения. Это название, полагают они, более четко описывает характер заболевания, а потому после переименования тяжесть болезни не будут недооценивать.

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