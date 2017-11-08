В Иерусалиме образовался "заколдованный лес"

На берегах у ручья под Иерусалимом стоит заколдованный лес. Деревья опутаны гигантской паутиной, сотканной пауками-тетрагнатидами.

Эти пауки обладают удлиненным телом и длинными ногами. У самцов — крупные хелицеры с многочисленными выростами. Полчища тетрагнатидов пришли к ручью Сорек, в котором протекают очищенные сточные воды, полные питательных для москитов веществ. Пауки, в свою очередь, охотятся на москитов, так что место для них хлебное.

Миллионы тетрагнатидов создали паутину, которая окутала лес. К этому явлению привыкли жители Австралии и Новой Зеландии, но его редко можно наблюдать на Ближнем Востоке.

К сожалению, хлебное место для пауков скоро станет гибельным: сезонное падение температуры воздуха приведет к уменьшению численности комаров. Так что «ткачам» вскоре будет нечем питаться, передает Моя планета.