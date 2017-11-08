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Жительница Леова, защищаясь от пьяного мужа, ударила его ножом
// фото: malawi24.com
15:56, 08 Nov 2017
просмотров 127 | комментариев 0

22-летняя жительница Леова не выдержала побоев своего мужа и ударила его ножом. По дороге в больницу 26-летний мужчина скончался.

По данным полиции, женщина уговорила выпивавшего в компании мужа пойти домой, где он начал ее избивать.

Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика. Подозреваемая свою вину признала. Заведено уголовное дело.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Пара воспитывала двоих детей.




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