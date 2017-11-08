Британец превратил автомобиль в плюшевую собаку, чтобы не подвозить девушку до работы

Житель Великобритании Сэм Веллман сделал из своего автомобиля плюшевую собаку из-за того, что его девушка постоянно просила подвезти её до работы. Из-за внешнего вида машины девушка стесняется в ней ездить и добирается до работы общественным транспортом.

В таком виде машина ездит почти год и из-за этого немного грязная. Веллман рассказал, что также добавил звуки лая, и их его девушка не любит больше всего. К Рождеству он планирует превратить машину в оленя, передает tjournal.ru.

Полицейские часто останавливают необычный автомобиль, но быстро отпускают его — в декорациях нет ничего противозаконного. Иногда полиция фотографируется с машиной.