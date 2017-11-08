Сильвия Раду устроила разнос муниципальным советникам

Сильвия Раду, перенявшая полномочия столичного мэра, устроила разнос муниципальным советникам.

Она напомнила, что местные избранники получают деньги налогоплательщиков и попросила их не опаздывать на работу. Заседание не состоялось, так как вовремя пришли только шестеро советников из 51-го.



"Это недопустимо, неприемлемо. Советники получают зарплату из муниципального бюджета за участие в заседаниях. Их зарплата в десять раз больше, чем средний оклад работников мэрии", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



И.о. мэра отметила, что в повестке муниципального совета - тысячи обращений и предложений горожан, которые слишком долго оставляют без внимания. Некоторые советники с ней согласились.



"Действительно, есть много вопросов, которые мы никак не можем обсудить из-за необоснованного бойкота", - отметил советник НЕПМ Вячеслав Булат.



Продолжилась первая встреча тоже не гладко. И.о. мэра стала путаться в именах.



Впрочем, исправиться с первого раза не получилось.



В конце Сильвия Раду принимала поздравления.



"В истории Кишинёва началась новая страница. Двести лет, с 1817 года во главе города не было женщин. Хочу поздравить госпожу Раду с назначением", - сказал независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ.



"Не думаю, что важно, кто именно занимает пост мэра или вице-мэра, женщина это или мужчина. Главное - работать в интересах горожан. Но я благодарю вас за эти слова", - отметила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Обязанности градоначальника Сильвии Раду передал Нистор Грозаву. Вице-мэром ее назначили в понедельник.



