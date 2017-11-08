Сильвия Раду, перенявшая полномочия столичного мэра, устроила разнос муниципальным советникам.
Она напомнила, что местные избранники получают деньги налогоплательщиков и попросила их не опаздывать на работу. Заседание не состоялось, так как вовремя пришли только шестеро советников из 51-го.
"Это недопустимо, неприемлемо. Советники получают зарплату из муниципального бюджета за участие в заседаниях. Их зарплата в десять раз больше, чем средний оклад работников мэрии", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.
И.о. мэра отметила, что в повестке муниципального совета - тысячи обращений и предложений горожан, которые слишком долго оставляют без внимания. Некоторые советники с ней согласились.
"Действительно, есть много вопросов, которые мы никак не можем обсудить из-за необоснованного бойкота", - отметил советник НЕПМ Вячеслав Булат.
Продолжилась первая встреча тоже не гладко. И.о. мэра стала путаться в именах.
Впрочем, исправиться с первого раза не получилось.
В конце Сильвия Раду принимала поздравления.
"В истории Кишинёва началась новая страница. Двести лет, с 1817 года во главе города не было женщин. Хочу поздравить госпожу Раду с назначением", - сказал независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ.
"Не думаю, что важно, кто именно занимает пост мэра или вице-мэра, женщина это или мужчина. Главное - работать в интересах горожан. Но я благодарю вас за эти слова", - отметила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.
Обязанности градоначальника Сильвии Раду передал Нистор Грозаву. Вице-мэром ее назначили в понедельник.
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