Uber привлек NASA к созданию летающего такси. ВИДЕО

Сервис такси Uber заключил контракт с NASA, по которому космическое агентство займется разработкой программного обеспечения для управления летающими такси. Об этом было объявлено в среду, 8 ноября, на презентации сервиса Uber Elevate в Лиссабоне, передает Медуза.

По контракту NASA должно будет решить проблему слежения и управления сотнями или тысячами летательных аппаратов в городском воздушном пространстве. Маршруты такси надо будет прокладывать так, чтобы они не мешали работе аэропортов и существующих диспетчерских систем, пишет korrespondent.net

В Uber отметили, что не будут самостоятельно заниматься производством летательных аппаратов, а вместо этого создадут для них инфраструктуру. Среди потенциальных партнеров компании перечислены Boeing, Embraer, Mooney и Bell Helicopter.

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