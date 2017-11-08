Полицейские приехали к зовущему на помощь попугаю

Полиция в округе Клакамас (Орегон, США) во вторник приехала на вызов в связи с криками о помощи, однако выяснилось, что кричал не человек, а попугай, передает Oregon Live.

Курьер из штата Орегон ехал на машине, когда внезапно услышал крик о помощи. Он позвонил жене и попросил ее вызвать полицию. Полиция прибыла к дому, где, судя по крикам, кто-то находился в серьезной опасности. Однако когда полицейские вошли в дом, они обнаружили, что о помощи "просил" попугай, пишет РИА Новости

"Водитель сервиса доставки UPS услышал, как кто-то кричал "помогите" внутри дома. Шерифы откликнулись и нашли виновника. К счастью, попугай Диего не пострадал", — говорится в Twitter полиции округа Клакамас.





