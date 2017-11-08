Наркоторговцы из Бразилии сняли на видео собственную смерть. ВИДЕО(18+)

В Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую злоумышленники вели в Facebook из своей машины, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, что один из группы юных наркоторговцев снимает своих товарищей, которые обмениваются шутками и смеются, сидя в припаркованном автомобиле. Затем раздаются звуки выстрелов, и устройство, на которое велась съемка, падает на пол.

Инцидент произошел во время операции по борьбе с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро. Машину, в которой находились подозреваемые, расстреляли с полицейского вертолета, при этом трое из находившихся в автомобиле людей были убиты, еще один ранен, пишет РИА Новости





