Пентагон планирует испытать истребители с лазерным оружием к 2021 году

Американские ВВС планируют в 2021 году провести испытания истребителя с лазерной установкой, сообщает компания Lockheed Martin, получившая заказ на разработку лазера.

"Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США передала Lockheed Martin заказ в размере 26,3 миллиона долларов на проектирование, разработку и производство волоконного лазера с высокой выходной мощностью. Лаборатория планирует провести испытания лазера на тактическом истребителе к 2021 году", — говорится в пресс-релизе компании.

Проект входит в программу SHiELD (прототип высокоэнергетического лазера для самозащиты), которая также включает разработку системы управления лучом при его наведении на цель и подвесного контейнера питания и охлаждения лазера, пишет РИА Новости

В июле ВМС США испытали систему лазерного оружия (LaWS) в Персидском заливе. Она нацелена на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок, однако командование не исключило возможность ее применения для перехвата ракет. Для испытаний оружия с транспорт-дока USS Ponce была запущена цель в виде беспилотного самолета. При нанесении беззвучного удара крыло беспилотника загорелось. По данным командования, для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора, и три человека для обслуживания. Стоимость одного выстрела оценивается в один доллар.



