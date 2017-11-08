Сколько стоит iPhone X в Молдове

Общая цена деталей iPhone X составляет 357,5 доллара США. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства TechInsights, пишет портал MacRumors.

Безрамочный дисплей в 5,8 дюйма, по данным специалистов, гораздо дороже, чем у iPhone 8 (36 долларов) и оценивается в 65,5 доллара. Стальной корпус гаджета стоит 36 долларов (21,5 доллара у iPhone 8). Оставшаяся сумма – цена прочих компонентов iPhone X.

Таким образом, настоящая цена этого гаджета — 357,5 доллара США, что по курсу Национального банка составляет 6246,5 лея.

В магазинах Молдовы iPhone X в несколько раз дороже. Гаджет с памятью 64 ГБ стоит 28 тысяч леев, а с памятью 256 ГБ – 31 тысячу леев, пишет sputnik.md







