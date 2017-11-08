Общая цена деталей iPhone X составляет 357,5 доллара США. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства TechInsights, пишет портал MacRumors.
Безрамочный дисплей в 5,8 дюйма, по данным специалистов, гораздо дороже, чем у iPhone 8 (36 долларов) и оценивается в 65,5 доллара. Стальной корпус гаджета стоит 36 долларов (21,5 доллара у iPhone 8). Оставшаяся сумма – цена прочих компонентов iPhone X.
Таким образом, настоящая цена этого гаджета — 357,5 доллара США, что по курсу Национального банка составляет 6246,5 лея.
В магазинах Молдовы iPhone X в несколько раз дороже. Гаджет с памятью 64 ГБ стоит 28 тысяч леев, а с памятью 256 ГБ – 31 тысячу леев, пишет sputnik.md
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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СКОРПИОН
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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