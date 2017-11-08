На фабрике в Турции прогремел взрыв: погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в результате взрыва на лакокрасочной фабрике в Турции, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в городе Бурса на северо-западе страны. В здании в момент взрыва находились девять сотрудников, также могли быть и клиенты.

Взрыв привел к возгоранию и обрушению крыши здания фабрики. На месте происшествия работают пожарные и спасатели,которые тушат огонь и разбирают завалы, сообщает mir24.tv.