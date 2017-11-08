Apple запустила приложение для перевода денег

Компания Apple запустила функцию Pay Cash для перевода денег от пользователя к пользователю через приложение Messages. В настоящее время она доступна для участников тестирования бета-версии iOS 11.2, передает TechCrunch.

Издание сообщает, что пока полноценно Pay Cash функционирует исключительно на территории США. При помощи Pay Cash пользователи могут быстро совершать переводы денег напрямую, через приложение Messages, пишет korrespondent.net

Известно, что с октября этого года функция тестировалась работниками Apple.