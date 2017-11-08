Более ста хозяйств в Сынжерейском районе подключили к водопроводу

Более ста хозяйств в селе Куболта Сынжерейского района подключили к водопроводу. Строительство сети начали в прошлом году. До сих пор местные жители пользовались колодцами. Недавно эксперты установили, что вода в них непригодна для употребления.

"Провели водопровод, вода хорошая. Стиральная машинка теперь не будет ломаться. Эту воду можно использовать и для приготовления еды".



"Уровень воды в колодцах падает. Этим летом было мало воды, и та была мутной".



"Сейчас, конечно, легче. Особенно тем, кто не может набирать воду в колодцах. Теперь открываешь кран и течёт вода".



"Если всё село подключат, будет хорошо. Ведь вода необходима. А колодезная непригодна для употребления".



Однако проблема с водоснабжением решена лишь частично.



"Осталось построить ещё девять километров сети. И убедить людей, что это качественная вода, она прошла проверку. Качество отвечает всем стандартам", - сказал председатель коммуны Куболта Александр Сырбу.



Стоимость проекта - примерно семь миллионов леев. Деньги выделил Экологический фонд.



