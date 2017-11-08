Китаец сделал предложение девушке с помощью 25 iPhone X

В Китае мужчина сделал своей девушке предложение при помощи 25 iPhone X, которые купил и выложил в форме сердца, передает Conectica.

Издание сообщает, что молодой разработчик игр оформил предзаказ сразу на 25 гаджетов, получив их 3 ноября этого года - в первый день официальных продаж смартфона на территории Китая.

Получив свои iPhone, мужчина усыпал площадку лепестками роз, и выложил из гаджетов сердце. А центр композиции увенчал коробочкой с кольцом, пишет korrespondent.net

Кроме того, он также подключил друзей к своему плану. Именно они и привели ничего не подозревающую девушку к назначенному месту.

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