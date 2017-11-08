Учёные нашли способ стирать воспоминания

Учёные-нейробиологи из Университета штата Юта, Гранадского университета и Кембриджа доказали, что мозг способен фильтровать и стирать ненужные воспоминания, сообщает Nature Communications.

В рамках исследования был раскрыт механизм этого процесса: наличие или отсутствие определённых воспоминаний напрямую зависит от активности гиппокампа и количества поступающего в него нейромедиатора ГАМК — ингибитора взаимодействия нервных клеток.

Уровень содержания нейромедиатора в гиппокампе напрямую влиял на способность исследуемых людей подавлять некоторые воспоминания — фокус-группе демонстрировались определённые слова с разной периодичностью, одни требовалось запоминать, другие игнорировать.