Глава Молдавской митрополии не против строительства крематория

Глава Молдавской митрополии согласен со строительством в Кишиневе крематория. Однако, говорит Владимир, кремирование усопших, которые при жизни придерживались православной веры, должно проводиться лишь в исключительных случаях.

"У нас в Молдове такое не принято, но если не хватает земли, нет кладбищ, тогда в виде исключения это возможно. Но, повторяю, желательно погребение на кладбище, с крестом на могиле", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.



Столичные власти намерены построить крематорий близ кладбища Святого Лазэра. Причина - отсутствие места для новых захоронений. В качестве временного решения предлагается приобрести земельный участок в 37 гектаров у коммуны Грэтиешты. Это обойдется муниципальному бюджету в 40 миллионов леев.





