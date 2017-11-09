Правоохранительные органы в ходе спецоперации "Агамемнон II" конфисковали в Апартадо на северо-западе Колумбии крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 12 тонн. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба колумбийской полиции.
Партия наркотиков принадлежала криминальной парамилитаристской группировке "Клан залива". Их поставками занимались около десяти организаций из различных регионов страны, пишет korrespondent.net
Расфасованный в целлофановые пакетики кокаин был спрятан в подземных схронах на территории банановых ферм.
В спецоперации "Агамемнон II" приняли участие около 400 полицейских. По оценкам полиции, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 млн долларов (около 310 млн евро).
Комментарии
- В Анкаре арестовали более 100 подозреваемых в связях с ИГИЛ
- В Евросоюзе сократят выхлопы авто на 30%
- В США работают над ужесточением санкций против РФ
- США ужесточили санкции против Кубы
- Пентагону законом запретят использовать продукцию Касперского
- Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды
- ООН предупредила об угрозе страшного голода в Йемене
- Apple установила рекорд по капитализации
- В Киеве из автомобиля выбросили на улицу гранату
- В пожаре на военном объекте в Москве погибло три человека
- Фильму Бегущий по лезвию 2049 предрекли провал в прокате
- В Анкаре арестовали более 100 подозреваемых в связях с ИГИЛ
- Биологическая опасность: под Одессой гниет огромный скотомогильник. ФОТО
- В Евросоюзе сократят выхлопы авто на 30%
- В США работают над ужесточением санкций против РФ
- Назван способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
- Учёные нашли способ стирать воспоминания
- Китаец сделал предложение девушке с помощью 25 iPhone X
- Сильвия Раду устроила разнос муниципальным советникам
- Россиянин приревновал четырехлетнего сына к жене и убил его
- Муж разбил ломом машину, в которой застал свою жену за изменой. ВИДЕО (18+)
- Румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира. ВИДЕО
- Школьница из Страшен убила свою подругу за долги
- Сообщник Виталия Проки рассказал, как готовили убийство банкира Германа Горбунцова
- В столичной больнице скорой помощи умерла 20-летняя девушка
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com