Из фильма Ридли Скотта вырежут отснятые сцены с Кевином Спейси

Сцены с участием актера Кевина Спейси вырежут из уже отснятого фильма "Все деньги мира" и переснимут с другим актером.

Спейси, оказавшегося в центре громкого секс-скандала, заменит канадский актер Кристофер Пламмер.

"Все деньги мира" - новый фильм режиссера Ридли Скотта о похищении внука нефтяного магната Джона Пола Гетти, роль которого сыграл Спейси, пишет ВВС.

По информации журнала Variety, с участием Спейси было отснято много материала. В большинстве из отснятых сцен Спейси находится в кадре один, без других актеров, пишет журнал, но для пересъемки остальных потребуется участие других звезд фильма, Марка Уолберга и Мишель Уильямс.

Дата выхода фильма на экраны не переносится - картина должна выйти 22 декабря.

Кристофер Пламмер, который заменит Спейси в фильме, сыграл первую роль в кино в 1958 году. Пламмер известен по заглавной роли в фильме 2009 года "Имажинариум доктора Парнаса", ролям в фильмах "Звуки музыки", "12 обезьян" и "Девушка с татуировкой дракона".

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", пожаловался на сексуальные домогательства с его стороны

В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись.

Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

Но против актера последовали новые обвинения - 1 ноября американский режиссер Тони Монтана заявил, что Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году, а в конце прошлой недели недели стало известно, что несколькими случаями домогательств, предположительно с участием Спейси, занимается британская полиция.

По состоянию на 9 ноября в сексуальных домогательствах Кевина Спейси обвинили 14 человек.

На прошлой неделе компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество со Спейси и приостанавливает производство сериала "Карточный домик", в котором он сыграл главную роль.