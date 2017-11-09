На молдавского криминального авторитета Олега Прутяну заведено уголовное дело в России

В России открыли уголовное дело на имя арестованного в Кишиневе криминального авторитета Олега Прутяну.

Его обвиняют в создании и руководстве международной преступной группировкой и наркоторговле. По российским законам, Бормону - это кличка Прутяну - грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Следствие установило причастность группировки Бормана к транспортировке наркотиков из Северной Африки и Западной Европы в Россию.



Следствие по этому делу начали в России пять лет назад. Содействие в нем оказывали правоохранители Молдовы, Беларуси и Испании. За время операции удалось вывести из незаконного оборота свыше 800 килограммов гашиша. Более 40 членов преступной группировки задержаны.



По данным СМИ, группировка Олега Прутяну была тесно связана с группировкой вора в законе Нику Патрона. Та обеспечивала транспортировку наркотиков и безопасность сопровождающих по пути в Россию.



Бормана задержали в Кишиневе 1 октября во время встречи в одном из заведений с представителями Патрона.



Олег Прутяну, уроженец Теленештского района, ранее был осужден за бандитизм. В 2011-ом он создал преступную группу, которую подозревают в причастности убийству пять лет назад под Оргеевом Алексея Веретки по кличке Красавчик.





