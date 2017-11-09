В Киеве из автомобиля выбросили на улицу гранату

В Святошинском районе Киева из легкого автомобиля выбросили гранату и самодельное взрывное устройство, заметив полицейский патруль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел 8 ноября около 22:30 на Кольцевой дороге. Из автомобиля Chevrolet, в котором находились трое человек, на улицу были выброшены взрывоопасные предметы.

"Как только в салоне машины заметили служебное авто, выбросили что-то на улицу. Впоследствии оказалось, что это – предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили Chevrolet вместе с 43-летним водителем и двумя пассажирами, 1987 и 1974 рождения", – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия было установлено, что мужчины пытались избавиться от гранаты и самодельного взрывного устройства, пишет korrespondent.net

"Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ и самодельное взрывное устройство Хацабка, который состоит из выстрела и запала. Подозрительные предметы направили на экспертизу", – добавили в полиции.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.