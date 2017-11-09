ООН предупредила об угрозе страшного голода в Йемене

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемен будет находиться перед угрозой голода, "самого страшного за последние несколько десятилетий", до тех пор, пока коалиция под руководством Саудовской Аравии не снимет блокаду и не восстановит поставки гуманитарной помощи в регион, передает РИА Новости.

"До тех пор, пока эти меры не будут отменены… в Йемене будет голод. Это будет не такой голод, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. Это будет самый страшный голод в мире за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек", − отметил он. Лоукок призвал предпринять пять шагов, чтобы не допустить усугубления ситуации, среди которых "немедленное восстановление гуманитарного и коммерческого доступа ко всем морским портам, в особенности для продовольствия, топлива, медицины и других товаров", пишет korrespondent.net

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