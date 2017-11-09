Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды

Британские университеты Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды десятки миллионов фунтов, пишет The Guardian ссылкой на данные офшорного досье Paradise Papers.

Отмечается, что оба университета инвестировали в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, в том числе в фонд Coller International Partners V, который был крупнейшим в своем роде.

Представители Кембриджа на просьбу прокомментировать результаты расследования отметили, что университеты относятся к категории благотворительных учреждений и по этой причине "как правило, не должны платить налоги".

В Оксфорде заявили, что офшорные вложения "обычно используются в инвестиционной области, в том числе, в сфере высшего образования во всем мире", пишет korrespondent.net

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований 5 ноября опубликовал материалы под названием Paradise Papers о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

По данным СМИ, самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти восемь триллионов евро.