Пентагону законом запретят использовать продукцию Касперского

В проекте оборонного бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что запрет на использование продукции лаборатории Касперского в Пентагоне оформят законодательно.

Отметим, в настоящий момент о запрете объявлено решением исполнительной власти США.

"(Законопроект − ред.) запрещает министерству обороны использовать программные платформы, разработанные Лабораторией Касперского, из-за сообщений о том, что базирующаяся в Москве компания может быть уязвима для российского правительственного влияния, пишет korrespondent.net

Законопроект также требует, чтобы министр обороны рассмотрел и сообщил о процедурах по удалению заподозренных продуктов и услуг из информационных сетей федерального правительства", − говорится в законопроекте, основные положения которого распространил профильный сенатский комитет.