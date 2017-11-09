США ужесточили санкции против Кубы

В Министерстве финансов США сообщили, что с 9 ноября Вашингтон ужесточает санкции в отношении Кубы.

"Мы ужесточаем наши меры в отношении Кубы для того, чтобы избежать экономического взаимодействия с кубинскими военными и призвать правительство к предоставлению большей политической и экономической свободы кубинскому народу", − заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений, пишет korrespondent.net

В частности, гражданам, находящимся под американской юрисдикцией, теперь запрещено проводить финансовые сделки со структурами, включенными в специальный список госдепартамента США. Он касается организаций, которые "подконтрольны или действуют от имени кубинской армии, разведки или служб безопасности".

Кроме того, лицам, задействованным в поездках на Кубу, связанных с образовательными программами, теперь надлежит осуществлять их строго через структуры, которые находятся под американской юрисдикцией.

Отметим, представитель Белого дома заявил, что новые санкции в отношении Кубы не связаны с историей об "акустических атаках" на дипломатов США, а введены по требованию президента США Дональда Трампа, озвученному еще в июне 2017 года.