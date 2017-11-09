В Японии неконтролируемый дрон травмировал людей

В японском городе Огаки шесть посетителей шоу роботехники были ранены после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу, передает Daily Mail.

На записи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снижается и врезается в стоящих людей.

Сообщается, что пострадавшие отделались порезами и ушибами, пишет korrespondent.net

Отметим, первый случай травмирования человека в результате падения дрона был зафиксирован в Японии в феврале 2017 года. Тогда килограммовый летательный аппарат, делавший снимки стройплощадки с воздуха, врезался в строительный кран и упал на человека, который получил травму лица.

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