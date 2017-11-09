Папа Римский расстроен множеством смартфонов на мессах

Папа Римский Франциск выразил огорчение использованием мобильных телефонов для фотографирования во время богослужений. Об этом он во время всеобщей аудиенции на площади святого Петра в среду, 8 ноября.

"Когда проводящий мессу священник говорит: "Возвысим наши сердца", он не говорит "Поднимем наши телефоны для фотографий". Нет, это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь на площади или в базилике и вижу так много поднятых телефонов – и причем не только верующих, но священников и епископов", – заявил понтифик

Папа Франциск призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия, "задавая себе простые вопросы": о том, как научить ребенка креститься и почему перед началом молитвы нужно преклонять колени,пишет korrespondent.net

"Месса – это не спектакль. Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит "Возвысим наши сердца". Что это значит? Запомните: никаких телефонов", – сказал понтифик.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что темой его послания на следующем Всемирном дне социальных коммуникаций Римской католической церкви 13 мая будет "Истина сделает вас свободными. Фейковые новости и журналистика ради мира".