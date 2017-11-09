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В США работают над ужесточением санкций против РФ
// фото: Аргументы и Факты
12:31, 09 Nov 2017
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Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер заявила на слушаниях в палате представителей Когресса, что Минфин ведет работу по ужесточению санкций против России и в этой работе важна последовательность, передает РИА Новости.

"Мы также напряженно работаем над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки с помощью санкций"), который вы приняли в августе, и мы уже выпустили важное руководство на этот счет и продолжаем реализовывать и ужесточать режим санкций против России. Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому", − отметила Манделкер.

Напомним, августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, принятый Конгрессом.

Позже Госдепартамент США обнародовал список российских компаний, сотрудничество с которыми может стать основанием для вторичных санкций, сообщает korrespondent.net

В него вошли такие организации, как ФСБ, Служба внешней разведки (СВР) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), а также 33 предприятия и концерна.

Согласно руководству по применению санкций, к концу января 2018 года Вашингтон получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, перечисленными в санкционных списках.
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