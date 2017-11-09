В Евросоюзе сократят выхлопы авто на 30%

Еврокомиссия предложила обязать автопроизводителей к 2030 году снизить на 30 процентов выбросы вредных веществ в атмосферу на новых моделях машин. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК в среду, 8 ноября.

В качестве промежуточного этапа предусмотрено снижение вредных выбросов на 15% в 2025 году. Оба показателя будут рассчитываться на основании действующей до 2021 года нормы, согласно которой выхлопы легковых автомобилей разрешены на уровне до 95 граммов углекислого газа на один километр. За нарушение предписаний автоконцернам грозят крупные штрафы.

Предложения Еврокомиссии не содержат квоты на электромобили. В то же время ЕК хочет с помощью системы поощрений добиться, чтобы к 2030 году 30% новых автомобилей были оснащены электродвигателями или иными альтернативными моторами. Чтобы инициативы Еврокомиссии были реализованы, их должны поддержать Европарламент и Европейский совет, пишет korrespondent.net

С 2021 года начнет действовать Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года. Представители 195 государств, в частности, договорились сокращать выбросы в атмосферу, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия в пределах 2 градусов Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи, а в идеальном случае - в пределах 1,5 градуса.