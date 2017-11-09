Биологическая опасность: под Одессой гниет огромный скотомогильник. ФОТО

Горы коровьих скелетов, многие из которых еще свежие, со следами мяса, возвышаются возле склада, расположенного неподалеку от автобазы. Машины с костями заезжают, по всей видимости, со стороны последней: оттуда ведет асфальтированная дорога.

За забором на поросших кустарником асфальтированных дорожках, действительно, много зияющих люков. Некоторые, правда, накрыты шинами. В десятке метров от склада взлетают встревоженные вороны, и взору открываются горы костей.

Внутри лежат большие кучи обглоданных туш. Воняет гнилым мясом, кричат вороны, на соседнем «Центролите» заливаются лаем собаки.

Чем дальше, тем шире и свежее костяные завалы. На многих скелетах виднеются остатки мяса и крови.

«Вот это привезли несколько дней назад», — показывает на совсем свежие костяки Руслан.

По его словам. могильник обнаружили несколько месяцев назад предприниматели, работающие на «Центролите»,

«Еще в конце августа почувствовали зловоние и как-то пошли на запах. Так и нашли это место. Кто и когда вывозит? Никто не знает! Никто не видел».

Отметим, что в Лиманском районе, на земле которого находится эта биологическая бомба, работают несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий. По всей видимости, именно они и складируют кости, экономя на правильной утилизации.

Недавно пользователь «Фейсбука» Сергей Пирожанский выложил фотографии похожего могильника на берегу Аджалыкского лимана, возле села Александровка. Это примерно в 7 километрах от залежей, обнаруженных нами. Сергей обвинил в нарушении природоохранного законодательства компанию «Гармаш»: ее цех как раз в Александровке.

Колбасники, однако, свою причастность отрицают, а за руку их пока никто не поймал, пишет dumskaya.net