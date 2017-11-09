В Анкаре арестовали более 100 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Анкаре полиция задержала 111 подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией Исламское государство. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники в полиции.

В утренних рейдах по 250 адресам в Анкаре принимали участие 1500 человек из подразделений антитеррористической и разведывательной полиции, сообщает korrespondent.net

Кроме того, еще 27 подозреваемых, включая граждан Сирии, были арестованы в районах Османгази и Йылдырим в западной части провинции Бурса.

Также семь человек были задержаны в восточной провинции Бингель.