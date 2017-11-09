Фильму Бегущий по лезвию 2049 предрекли провал в прокате

По информации инсайдера, компанию Alcon Entertainment, которая занималась производством "Бегущего по лезвию 2049", могут ожидать убытки в размере 80 миллионов долларов, передает The Hollywood Reporter.

И причиной этого являются не рецензии, с которыми у фильма как раз все сложилось хорошо - почти сплошь положительные отзывы. В данном случае эксперты усматривают другую проблему - лента не смогла собрать целевую аудиторию, пишет korrespondent.net

Сообщается, что бюджет фильма составил 155 миллионов долларов, однако эта сумма не включила затраты, к примеру, на маркетинг. И несмотря на тот факт, что кассовые сборы фильма Дени Вильнева достигли 241 миллиона долларов, о коммерческом успехе это говорить не может.

По мнению одного из продюсеров картины, сумма в 400 миллионов долларов могла бы говорить о коммерческом успехе, однако до нее еще очень далеко.

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