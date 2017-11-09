Эвакуация в Оксфорде из-за химической угрозы

Двое полицейских доставлены в больницу, десятки людей эвакуированы в связи с предполагаемой утечкой химических материалов в Оксфорде.

"Полицейские произвели арест в доме на улице Elizabeth Jennings Way в 5.16 утра (08.16 млд – ред.) после получения сведений о возможной химической угрозе. Здание и соседние дома были эвакуированы, никто не пострадал.

Сотрудники полиции доставлены в больницу в качестве меры предосторожности", — сообщил РИА Новости представитель полиции округа Темз-Вэлли.



Эвакуированы были порядка 60 человек. В рамках мер предосторожности полиция оставила закрытым находящийся поблизости детский сад, пишет

РИА Новости.