Главарь террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас, осужденный 15 лет назад на 11 пожизненных сроков, получил свой первый отпуск и в четверг утром на два дня выйдет из тюрьмы, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Куфонтинас отбывает срок в тюрьме особо строгого режима Коридаллос. Он попросил двухдневный отпуск у совета тюрьмы. Тюремный совет, в который входит прокурор, рассмотрел его просьбу и счел ее приемлемой.
"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек. В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии.
Бывшая министр иностранных дел Греции, экс-мэр Афин Дора Бакоянни, мужа которой, журналиста Павлоса Бакоянниса, убили террористы из "17 ноября", заявила, что была ошеломлена решением дать отпуск Куфонтинасу.
"Как возможно дать отпуск главному стрелку "17 ноября"? Куфонтинас вернется завтра в Афины свободным? Кто даст нам гарантии, если он будет два дня на свободе?" – написала Бакоянни в своем микроблоге в Twitter. Она потребовала от "болтунов из правительства" высказать их позицию.
Родной брат Бакоянни, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис назвал немыслимым предоставление какого-либо отпуска Куфонтинасу. "Не только из-за его мерзких действий против демократии, но и потому, что он не высказал ни малейшего раскаяния и остается идеологическим лидером нового поколения террористов", — написал Мицотакис в своем аккаунте в Twitter.
В ответ сын Куфонтинаса Гектор назвал решение об отпуске законным и обвинил Мицотакиса в попытке вмешаться в правосудие.
Комментарии
- Названы лучшие часы года
- Акула до смерти искусала мужчину на Кубе
- Хакеры разместили пропаганду ИГ на сайте полиции канадского города
- Найден мальчик, способный поворачивать голову на 180 градусов. ВИДЕО
- Биологическая опасность: под Одессой гниет огромный скотомогильник. ФОТО
- Папа Римский расстроен множеством смартфонов на мессах
- В Японии неконтролируемый дрон травмировал людей. ВИДЕО
- Китаец сделал предложение девушке с помощью 25 iPhone X
- Украинский депутат выругался матом на сессии горсовета. ВИДЕО
- Наркоторговцы из Бразилии сняли на видео собственную смерть. ВИДЕО(18+)
- Названы лучшие часы года
- Умерла «девушка Бонда»
- Около 80% аэропортов США не прошли проверку систем досмотра
- Беспилотный пассажирский шаттл попал в ДТП в первый день работы в США
- Председатель Еврокомиссии: Румыния и Болгария однозначно войдут в Шенген
- Учёные нашли способ стирать воспоминания
- Китаец сделал предложение девушке с помощью 25 iPhone X
- Сильвия Раду устроила разнос муниципальным советникам
- Социалисты и либералы намерены опротестовать назначение Сильвии Раду
- Наркоторговцы из Бразилии сняли на видео собственную смерть. ВИДЕО(18+)
- Муж разбил ломом машину, в которой застал свою жену за изменой. ВИДЕО (18+)
- Румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира. ВИДЕО
- Школьница из Страшен убила свою подругу за долги
- Сообщник Виталия Проки рассказал, как готовили убийство банкира Германа Горбунцова
- В столичной больнице скорой помощи умерла 20-летняя девушка
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com