Британец побил мировой рекорд скорости в летающем костюме. ВИДЕО

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости в летающем костюме, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду. Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось преодолеть сто метров, сообщает РИА Новости



Летающий костюм его разработки оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры работы, и легким экзоскелетом, который распределяет назгрузку.