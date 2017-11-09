Найден мальчик, способный поворачивать голову на 180 градусов. ВИДЕО

Мухаммед Самир из пакистанского города Карачи может поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. Об этом сообщает Daily Pakistan.

По утверждению 14-летнего подростка, эта способность — не врожденный порок, а результат долгих тренировок. По признанию Самира, когда ему было шесть лет, он увидел актера в голливудском фильме ужасов, который поворачивал голову подобным образом, после этого он начал регулярно упражняться и через несколько месяцев достиг своей цели, пишет РИА Новости

Мать Самира пыталась запретить ему подобные упражнения. "Но со временем она поняла, что это божий дар", — сказал сам подросток.

Мальчик бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье после того, как его отец заболел.

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