Хакеры разместили пропаганду ИГ на сайте полиции канадского города

Сайт полиции канадского города Принс-Альберт в провинции Саскачеван подвергся хакерской атаке, в результате которой на портале появилось сообщение в поддержку террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что на главной странице сайта в среду утром появилось сообщение в поддержку ИГ*, а также аудиозапись на арабском языке. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Team System Dz.

В Twitter полиции города сообщается, что сайт в скором времени вернется к работе, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что несколько административных сайтов в США были взломаны хакерами, которые разместили сообщение в поддержку ИГ.

Хакерской атаке подвергся в том числе сайт губернатора штата Огайо Джона Кейсика, где появилось сообщение о симпатиях к ИГ*. В нем также содержалась угроза, что президент США Дональд Трамп, Кейсик и американцы ответят за "кровопролитие в мусульманских странах". Сообщение было оставлено хакерами из группировки Team System Dz. Среди сайтов, подвергшихся взлому, также оказалась страница супруги губернатора — Карен Кейсик.





