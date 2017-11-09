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Акула до смерти искусала мужчину на Кубе
// фото: Наш Зеленый Мир
13:37, 09 Nov 2017
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Мужчину, купавшегося у берегов Кубы, до смерти искусала акула. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летний мужчина, личность которого не установлена, купался вместе с остальными отдыхающими всего в трех метрах от пляжа Гуардалавака. Неожиданно на него напала акула. Услышав крики, окружающие поспешили мужчине на помощь.

Они сумели высвободить пострадавшего из челюстей морского хищника, но акула успела оставить на бедре молодого человека глубокую рану.

По словам врача Энрике Ремедиоса, смерть наступила в течение нескольких минут: акула могла повредить бедренную артерию.

Сообщается, что это первое за 60 лет смертельное нападение акулы на человека на Кубе.






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