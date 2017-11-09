Какие партии возглавляют рейтинг доверия граждан Молдовы: опрос МРИ

Результаты последнего опроса, проведенного Международным республиканским институтом США, показали, что в случае если парламентские выборы состоялись бы в следующее воскресенье, прошли бы только три партии - ПСРМ, PAS и ДПМ.

Согласно опросу, 34% проголосуют за социалистов, за партию Майи Санду 23%, а за ДПМ 9%.

ПКРМ, Партия Андрея Нэстасе "Достоинство и Правда", а так же "Наша Партия" и либералы не проходят избирательный порог.



Лидеры, которые не проходят в Парламент еще не прокомментировали результаты исследования.

На вопрос о том, кому из политиков они больше всего доверяют, 26% опрошенных назвали президента страны Игоря Додона, за ним следует Майя Санду с 15%, Андрей Нэстасе и Павел Филип 6%, затем Зинаида Гречаный и Влад Плахотнюк.

Самое меньшее набрали Дорин Киртоакэ и Илан Шор - 1%.



Опрос проводился в период 23 сентября - 17 октября, участие приняли 1514 респондентов. Погрешность может составлять +- 2,5%.







