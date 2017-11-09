Около 80% аэропортов США не прошли проверку систем досмотра

Около 80% американских аэропортов не прошли проверку надежности системы досмотра пассажиров на предмет безопасности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с докладом министерства национальной безопасности США.

Собеседник телеканала рассказал, что проводившаяся сотрудниками ведомства под прикрытием проверка выявила неполадки в работе аппаратуры и нарушения процедуры досмотра. Отвечая на уточняющий вопрос о том, достигает ли доля не прошедших проверку аэропортов 80%, он заявил, что названная цифра "близка к истине".

Ранее сообщалось, что, согласно отчету министерства за 2015 год, следователи под прикрытием в 95% случаев смогли беспрепятственно пронести запрещенное к перевозке оружие через пункты досмотра в аэропортах, сообщает РИА Новости







