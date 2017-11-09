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Названы лучшие часы года
// фото: bigpicture.ru
14:06, 09 Nov 2017
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Жюри часовой премии Grand Prix d'Horlogerie de Genève-2017 выбрали лучшие часы мира в 15 номинациях. Гран-При Aiguille d’Or («Золотая стрелка») получила модель Chopard L.U.C Full Strike, сообщается на сайте ежегодного конкурса.

Компания Chopard также получила премию за «Лучшие ювелирные часы» (модель Chopard Lotus Blanc в виде лотоса с бриллиантовыми лепестками). Двух премий удостоена и фирма Bulgari: в номинации «Лучшие мужские часы» за самые тонкие в мире автоматические Octo Finissimo Automatic и в номинации «Лучшие часы с турбийоном» за Octo Finissimo Tourbillon Skeleton. Компания Parmigiani Fleurier также получила две награды: за часы Tonda Chronor Anniversaire (категория «Хронограф» и Toric Hémisphères Rétrograde («Часы для путешественников»).

«Лучшими женскими часами» стала модель Chanel Premiere Camelia Skeleton со скелетонизированным механизмом и мостами в виде цветка камелии, а «Лучшими женскими часами с усложнениями» — модель Van Cleef & Arpels Lady Arpels Papillon Automate с бабочкой-автоматоном.

Самыми лучшими мужскими часами с усложнениями признаны Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 от Vacheron Constantin, насчитывающие 23 усложнения, в частности гражданское, солнечное и звездное время. Лучшими часами с календарем стали QP à Équation от Greubel Forsey, за лучшие спортивные часы награждена мануфактура Ulysse Nardin (модель Marine Regatta).

Приз в категории «Инновации» достался часам Defy Lab мануфактуры Zenith, созданные на основе идей голландского механика и астронома XVII века Христиана Гюйгенса ван Зейлихема. Petite Aiguille («Маленькая стрелка») за демократичные часы (стоимостью менее 8 тысяч франков) уже второй год подряд ушла к марке Tudor — на сей раз за стальной хронограф Black Bay Chrono. Награду «Возрожденные часы» вручили Longines за пилотский хронограф Longines Avigation BigEye, созданный по мотивам винтажной модели для авиаторов.

В номинации «Художественные ремесла» победили часы Aki-No-Kure марки Voutilainen независимого часовщика Кари Воутилайнена (Kari Voutilainen) с циферблатом, декорированным в технике японского лака. Модель российского мастера Константина Чайкина, вошедшая в шорт-лист в этой номинации, премии не получила. Специальный приз жюри за вклад в часовое дело в нынешнем году получили мастера художественных ремесел — мастера росписи по эмали Сюзанна Рор (Suzanne Rohr) и Анита Порше (Anita Porchet).

Часовой конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Genève проводится с 2001 года. Эксперты выбирают лучшие, на их взгляд, женские и мужские модели в различных номинациях, а также вручают «Золотую стрелку» — гран-при для самой интересной модели года, пишет lenta.ru

Часы L.U.C Full Strike

Часы L.U.C Full Strike

Часы Lady Arpels Papillon Automate

Часы Lady Arpels Papillon Automate

Часы Lady Arpels Papillon Automate

Часы Octo Finissimo Tourbillon Skeleton

Часы Lady Arpels Papillon AutomateЧасы Defy Lab

Часы Lady Arpels Papillon AutomateЧасы Aki-No-KureЧасы Lady Arpels Papillon AutomateЧасы-браслет Chopard Lotus BlancЧасы Lady Arpels Papillon AutomateЧасы Chanel Premiere Camelia Skeleton




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