Жюри часовой премии Grand Prix d'Horlogerie de Genève-2017 выбрали лучшие часы мира в 15 номинациях. Гран-При Aiguille d’Or («Золотая стрелка») получила модель Chopard L.U.C Full Strike, сообщается на сайте ежегодного конкурса.
Компания Chopard также получила премию за «Лучшие ювелирные часы» (модель Chopard Lotus Blanc в виде лотоса с бриллиантовыми лепестками). Двух премий удостоена и фирма Bulgari: в номинации «Лучшие мужские часы» за самые тонкие в мире автоматические Octo Finissimo Automatic и в номинации «Лучшие часы с турбийоном» за Octo Finissimo Tourbillon Skeleton. Компания Parmigiani Fleurier также получила две награды: за часы Tonda Chronor Anniversaire (категория «Хронограф» и Toric Hémisphères Rétrograde («Часы для путешественников»).
«Лучшими женскими часами» стала модель Chanel Premiere Camelia Skeleton со скелетонизированным механизмом и мостами в виде цветка камелии, а «Лучшими женскими часами с усложнениями» — модель Van Cleef & Arpels Lady Arpels Papillon Automate с бабочкой-автоматоном.
Самыми лучшими мужскими часами с усложнениями признаны Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 от Vacheron Constantin, насчитывающие 23 усложнения, в частности гражданское, солнечное и звездное время. Лучшими часами с календарем стали QP à Équation от Greubel Forsey, за лучшие спортивные часы награждена мануфактура Ulysse Nardin (модель Marine Regatta).
Приз в категории «Инновации» достался часам Defy Lab мануфактуры Zenith, созданные на основе идей голландского механика и астронома XVII века Христиана Гюйгенса ван Зейлихема. Petite Aiguille («Маленькая стрелка») за демократичные часы (стоимостью менее 8 тысяч франков) уже второй год подряд ушла к марке Tudor — на сей раз за стальной хронограф Black Bay Chrono. Награду «Возрожденные часы» вручили Longines за пилотский хронограф Longines Avigation BigEye, созданный по мотивам винтажной модели для авиаторов.
В номинации «Художественные ремесла» победили часы Aki-No-Kure марки Voutilainen независимого часовщика Кари Воутилайнена (Kari Voutilainen) с циферблатом, декорированным в технике японского лака. Модель российского мастера Константина Чайкина, вошедшая в шорт-лист в этой номинации, премии не получила. Специальный приз жюри за вклад в часовое дело в нынешнем году получили мастера художественных ремесел — мастера росписи по эмали Сюзанна Рор (Suzanne Rohr) и Анита Порше (Anita Porchet).
Часовой конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Genève проводится с 2001 года. Эксперты выбирают лучшие, на их взгляд, женские и мужские модели в различных номинациях, а также вручают «Золотую стрелку» — гран-при для самой интересной модели года, пишет lenta.ru
Часы L.U.C Full Strike
Часы Lady Arpels Papillon Automate
Часы Octo Finissimo Tourbillon Skeleton
Часы Defy Lab
Часы Aki-No-KureЧасы-браслет Chopard Lotus BlancЧасы Chanel Premiere Camelia Skeleton
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