Ford вложит миллионы в производство электрокаров в Китае

Компании Ford и Zotye Auto договорились о создании совместного предприятия по выпуску электромобилей в Китае. Об этом сообщает Сnet.

Совместное предприятие компаний получит название Zotye Ford Automobile Co, общий объем инвестиций которого оценивается в $756 миллионов. Каждая из сторон вложит по 50%.

Предварительное соглашение было подписано еще в августе, а сейчас документ окончательно согласован. После того, как правительство одобрит сделку, начнется строительство нового завода в провинции Чжэцзян, где совместное предприятие будет выпускать линейку электромобилей для китайского рынка под новым брендом, пишет korrespondent.net.

Иностранные производители автомобилей, которые хотят продавать свою продукцию в Китае, должны создавать совместные предприятия с местными компаниями или платить ввозную пошлину в размере 25% стоимости каждого авто.