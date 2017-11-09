Бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

В селе Дубровное Северо-Казахстанской области 62-летняя местная жительница Любовь Русалиева заживо сожгла в печи свою новорожденную внучку. Об этом сообщается в сюжете телеканала КТК, видео доступно на YouTube.

Мать девочки в тот момент отлучилась в магазин вместе со старшим девятилетним сыном. Вернувшись домой, мальчик первым увидел горящую девочку в печи.

Известно, что Русалиева злоупотребляла алкоголем, но перед самой расправой над внучкой решила бросить пить.

«Да, она выпивала, конечно, и это все знали, но была адекватная вроде как и доброжелательная. И медики у нее бывали. И агрессии никакой, угрозы никакой от нее не исходило. Никто не мог подумать, что она какую-то опасность может представлять, что-то подобное может совершить. Что это было — непонятно. Специалисты разберутся», — сказала порталу Sputnik Казахстан аким (глава администрации) Дубровинского сельского округа Галина Швецова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, Русалиева задержана, ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, пишет lenta.ru.