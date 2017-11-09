В Домодедово появился ловец чемоданов

В московском аэропорту Домодедово появился сотрудник, который ловит чемоданы пассажиров из Токио, чтобы багаж не повредился. Об этом пишет в Twitter блогер Илья Варламов.

В комментариях к твиту один из читателей Варламова назвал это показухой: «Неужели японцы не знают, как они швыряются до этого? или они на всех участках логистики поставили своего человека?»

Другой пользователь заметил, что если пассажиры из Японии задерживаются на паспортном контроле, то их багаж «снимают и охраняют в отдельной куче», пишет lenta.ru.