Качество мобильной связи в Молдове проверит иностранная компания

Деятельность операторов мобильной связи проверит иностранная компания. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. А через два месяца фирма представит результаты мониторинга.

"Сигнал иногда пропадает, иногда нет покрытия, или сигнал слабый, а там, где много людей, телефоны ловят не у всех. Мы поговорим с операторами, чтобы они воспользовались рекомендациями", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



По словам министра, подобные исследования могут провести и отечественные компании. Однако власти обратились к зарубежной фирме, чтобы получить объективные результаты. О проблемах качества мобильной связи заговорил премьер Павел Филип. На заседании кабмина он потребовал, чтобы Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий проверило деятельность операторов.





