Реформирование системы образования: ученикам хотят сократить количество предметов

Учащимся сократят количество предметов, а педагоги не будут работать более 35 часов в неделю. Это лишь некоторые инициативы Министерства образования, культуры и исследований.

Ведомство предлагает до конца года разработать проект реформирования системы. Власти также оценят качество процесса оптимизации школ. В зависимости от результатов примут решение о создании филиалов окружных учебных заведений. А также о способе финансирования учителей, которые ездят на работу в другие населённые пункты.



"Мы должны понять, какие автобусы используют для транспортировки 18 тысяч учащихся, арендованные или принадлежащие школе. Кроме того, мы хотим знать, будут ли трудоустроены учителя из закрытых школ", - сказал глава управления доуниверситетского образования Валентин Круду.



Сейчас специалисты в области образования изучают методы преподавания, а также качество школьной программы. В процессе задействованы 500 экспертов. Чтобы немного разгрузить учащихся, некоторые предметы объединят, сократив тем самым количество уроков.



"У учащихся начальных классов 20 уроков в неделю, у лицеистов - до 34. Это очень много. Дети должны изучать то, что им необходимо. Нам нужна современная школьная программа", - сказал глава управления доуниверситетского образования Валентин Круду.



Планируется также вдвое сократить количество отчётов, которые представляют педагоги.



