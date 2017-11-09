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Павел Филип встретился с вице-спикером израильского парламента
// фото: Deschide.MD
15:28, 09 Nov 2017
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Правительство Молдовы ведет страну по верному пути развития, поэтому мы призываем израильских бизнесменов пересмотреть мнение о возможностях молдавской экономики.



Об этом сообщила зампредседателя Кнессета Тали Плосков на встрече с премьером Павлом Филипом. Он находится в Израиле с официальным визитом. 

Вице-спикер израильского парламента родилась в Молдове, поэтому она воспользовалась случаем, чтобы обратиться к молдавскому народу. 

Павел Филип пригласил израильских бизнесменов делать инвестиции в экономику Молдовы. 

"В Израиле немало потенциальных инвесторов, поэтому я воспользовался случаем, чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Молдовы", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Участники встречи обсудили также соглашение о социальной защите граждан Молдовы, работающих в Израиле. Рассматривается возможность выплаты им израильских пенсий и обеспечение других социальных гарантий. 

"Мы подчеркнули важность соглашения о социальной защите молдавских граждан, которые работают в Израиле, и думаю, что это станет одной из центральных тем переговоров в рамках этого визита", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Тали Плосков обещала поддержать этот документ. 

В программе официального визита Павла Филипа встречи с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху, молдавской диаспорой и представителями еврейской общины-выходцев из Молдовы.





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